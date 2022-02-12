Джеймс Харден обманывал всех в «Бруклине» в течение сезона

Звёздный защитник Джеймс Харден не был честен с «Бруклин Нетс». Как сообщает ESPN US, игрок в ходе нынешнего сезона НБА проводил консультации с разными агентами по поводу своего обмена из клуба.

При этом, общаясь с прессой, Джеймс всегда подчёркивал, что не планирует никуда уходить. Но незадолго до дедлайна всё же объявил руководству о желании продолжить карьеру в клубе «Филадельфия Сиксерс».



В итоге, помимо Хардена, в «Филадельфию» отправился тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» пришли защитники Бен Симмонс и Сет Карри, а также центровой Андре Драммонда. Кроме того, «Нетс» получат два выбора в первом раунде драфта.



Харден в нынешнем сезоне принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых он набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.