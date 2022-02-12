Энес Кантер: клубы НБА сделают всё возможное, чтобы не подписывать меня сейчас

Центровой Энес Кантер выразил мнение, что многие клубы Национальной баскетбольной ассоциации будут делать всё возможное, чтобы не подписывать с ним контракт на фоне его постоянной критики в адрес правительств Китая и Турции. Перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который решил сразу же отчислить игрока.



«В последнее время всякий раз, когда я разговариваю с кем-то из НБА или с одним из своих бывших товарищей по команде, то слышу от них: «Слушай, это твой прощальный тур. Получай удовольствие от всего этого, наслаждайся этим. Надеемся, что ты выиграешь чемпионат, потому что вряд ли ты подпишешь ещё один контракт после этого сезона».



При этом я не хочу сказать, что НБА собираются как-то наказать меня, но я полагаю, что клубы лиги сделают всё возможное, чтобы не подписывать меня сейчас. Они пытаются заставить меня замолчать? О, конечно, да», — сказал Кантер в интервью журналистке CNN Маргарет Гувер.

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