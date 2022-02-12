Шакил О'Нил выбрал победителя обмена Джеймса Хардена между «Бруклином» и «Филадельфией»

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил поделился мнением об обмене звёздного защитника Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс».

«Для меня победителем из этой сделки вышла «Филадельфия». Теперь в её составе есть игрок, которого можно назвать отличным снайпером. Им был нужен как раз такой баскетболист, и теперь он у них есть», — сказал О'Нил в эфире шоу Inside the NBA.



Напомним, помимо Хардена, в «Сиксерс» был обменян тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» пришли защитники Бен Симмонс и Сет Карри, а также центровой Андре Драммонд. Кроме того, «Нетс» получат два выбора в первом раунде драфта.



Ранее сообщалось, что Харден не был честен с «Бруклином», так как во время нынешнего сезона НБА проводил консультации с разными агентами по поводу своего обмена из клуба.