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Роб Пелинка соврал о позиции Леброна и Дэвиса по ходам «Лейкерс» перед дедлайном

Роб Пелинка соврал о позиции Леброна и Дэвиса по ходам «Лейкерс» перед дедлайном
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка был нечестен, когда говорил, что обсуждал вместе с лидерами команды Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом позицию клуба относительно действий перед дедлайном. Об этом сообщает издание ESPN US, ссылаясь на свой источник.

По сведениям источника, Пелинка не обсуждал с Джеймсом и Дэвисом возможные сделки команды.

«Абсолютная ложь», — говорится в сообщении собеседника издания.

После 56 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 30 поражениями.

Ранее сообщалось, что единственным вариантом «Лейкерс» был обмен Расселла Уэстбрука. «Озёрники» могли заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, но отказались отдавать вместе с Уэстбруком требуемый клубом из Техаса драфт-пик 1-го раунда.

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