Кристапс Порзингис исполнил трик-шот и выиграл $ 200 сразу после перехода в «Вашингтон»

Новичок «Вашингтон Уизардс», тяжёлый форвард Кристапс Порзингис сумел точно исполнить дальний бросок, благодаря чему заработал сумму в $ 200. Кристапс бросал в кольцо с первых рядов домашней арены «Вашингтона», предварительно поспорив с двумя людьми на $ 100, что попадёт.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Уизардс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.



«Вашингтон» после 54 матчей регулярного чемпионата НБА идёт на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Уизардс» 25 побед и 29 поражений.