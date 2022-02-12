Кристапс Порзингис исполнил трик-шот и выиграл $ 200 сразу после перехода в «Вашингтон»
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Новичок «Вашингтон Уизардс», тяжёлый форвард Кристапс Порзингис сумел точно исполнить дальний бросок, благодаря чему заработал сумму в $ 200. Кристапс бросал в кольцо с первых рядов домашней арены «Вашингтона», предварительно поспорив с двумя людьми на $ 100, что попадёт.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Уизардс».
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.
«Вашингтон» после 54 матчей регулярного чемпионата НБА идёт на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Уизардс» 25 побед и 29 поражений.
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