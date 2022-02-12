Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис исполнил трик-шот и выиграл $ 200 сразу после перехода в «Вашингтон»

Кристапс Порзингис исполнил трик-шот и выиграл $ 200 сразу после перехода в «Вашингтон»
Комментарии

Новичок «Вашингтон Уизардс», тяжёлый форвард Кристапс Порзингис сумел точно исполнить дальний бросок, благодаря чему заработал сумму в $ 200. Кристапс бросал в кольцо с первых рядов домашней арены «Вашингтона», предварительно поспорив с двумя людьми на $ 100, что попадёт.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Уизардс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.

«Вашингтон» после 54 матчей регулярного чемпионата НБА идёт на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Уизардс» 25 побед и 29 поражений.

Новость по теме
Лука Дончич отреагировал на уход Кристапса Порзингиса из «Далласа»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022