Определён MVP 26-го тура Евролиги

Разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола стал MVP 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с «Реалом» (86:68) в минувшем туре Евролиги Лапровиттола набрал 20 очков, выполнил 7 подборов и отдал 2 передачи. Рейтинг его эффективности составил 27 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков победивших команд.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Лучшую эффективность в туре показал центровой «Реала» Уолтер Тавареш (35 баллов), но он не стал самым ценным игроком тура из-за поражения команды. В пятёрку лучших игроков тура также вошли защитник «Басконии» Уэйд Болдуин (27 баллов, команда проиграла «Милану»), разыгрывающий «Маккаби» Скотти Уилбекин (25 баллов) и защитник «Анадолу Эфес» Василие Мицич (25 баллов).
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