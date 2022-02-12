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Джоэл Эмбиид прокомментировал уход Бена Симмонса из «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид прокомментировал уход Бена Симмонса из «Филадельфии»
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на обмен разыгрывающего Бена Симмонса в «Бруклин Нетс».

«Нельзя не признать тот факт, что мы не добились победы в плей-офф, но если посмотреть на то, что мы делали на площадке, в регулярных чемпионатах, то станет ясно, что мы доминировали. Поэтому жаль, что победы не стали самым важным фактором. Жаль также, что быть в статусе звезды было для него приоритетом. Я всегда считал, что у нас всё было великолепно, но, к сожалению, Бен полагал, что это не так. Остаётся двигаться дальше», — сказал Эмбиид на пресс-конференции.

Напомним, помимо Симмонса, в «Бруклин» перешёл Сет Карри, а также центровой Андре Драммонд. «Филадельфия» получила защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа.

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