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Марк Кьюбан объяснил обмен Кристапса Порзингиса

Марк Кьюбан объяснил обмен Кристапса Порзингиса
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался об обмене тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса.

«Я считаю, что Кристапс невероятно талантлив. Но нам был нужен снайпер и тот, кто сможет продвигать мяч и создавать возможности для броска. К сожалению, такой обмен был единственным способом заполучить таких игроков.

Всё просто — мы нашли двух парней, которые нам действительно нужны и вписываются в наш состав. Но я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Порзингис безумно талантлив. И мне и впрямь кажется, что в «Вашингтоне» ему будет лучше, чем с нами», — приводит слова Кьюбана The Dallas Morning News.

В нынешнем сезоне НБА Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.

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