Кайл Кузма назвал самого мастеровитого игрока НБА

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма поделился мнением об игре разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«Кайри Ирвинг просто с другой планеты. Цените эту возможность, пока брат играет. Он самый мастеровитый в НБА!» — написал Кайл Кузма в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне Кайри Ирвинг сыграл только в 13 встречах регулярного чемпионата, набирая в среднем 23,8 очка, совершая 4,7 подбора и отдавая 5,4 результативной передачи за игру.



Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.