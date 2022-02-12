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Стал известен поворотный момент, который спровоцировал уход Джеймса Хардена из «Бруклина»

Стал известен поворотный момент, который спровоцировал уход Джеймса Хардена из «Бруклина»
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Журналист Винсент Гудвилл рассказал, что стало причиной ухода Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс».

«Я думал над тем, что стало поворотным моментом. И я никогда не говорю вам ничего, что не исходило бы от знающего и осведомлённого человека. Думаю, что Джеймс Харден начал капризничать, когда «Нетс» позволили Кайри Ирвингу вернуться», — приводит слова Винсента Гудвилла Fadeaway World.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон». Перед дедлайном «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию Сиксерс».

Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

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