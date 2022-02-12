Стал известен поворотный момент, который спровоцировал уход Джеймса Хардена из «Бруклина»

Журналист Винсент Гудвилл рассказал, что стало причиной ухода Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс».
«Я думал над тем, что стало поворотным моментом. И я никогда не говорю вам ничего, что не исходило бы от знающего и осведомлённого человека. Думаю, что Джеймс Харден начал капризничать, когда «Нетс» позволили Кайри Ирвингу вернуться», — приводит слова Винсента Гудвилла Fadeaway World.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон». Перед дедлайном «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию Сиксерс».
Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.
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