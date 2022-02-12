Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Миротич: в матче с «Реалом» я получил сразу два подарка — победу и локоть в лицо

Никола Миротич: в матче с «Реалом» я получил сразу два подарка — победу и локоть в лицо
Комментарии

Форвард «Барселоны» Никола Миротич высказался о победном матче с мадридским «Реалом» в Евролиге.

«Это лучшее, что могло произойти в день рождения. Горжусь своей командой. Каждый внёс свой вклад в победу. Мы здорово играли как в атаке, так и в защите. Нужно сохранить эту тенденцию. Я получил сразу два подарка — победу и локоть в лицо», — приводит слова Миротича Basket News.

В одном из эпизодов Миротич получил удар локтем, из-за чего на его лице образовалась гематома.

Напомним, мадридский «Реал» на домашней площадке уступил каталонской «Барселоне». Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счётом 86:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 25 очков на счету Уолтера Тавареша.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022