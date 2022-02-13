Джеймс Харден постоянно нарушал режим в «Бруклине», ведя активную ночную жизнь

Звёздный защитник Джеймс Харден во время выступления за «Бруклин Нетс» зачастую появлялся в стрип-клубах в ночное время. Об этом сообщается со ссылкой на инсайдера Эдриана Войнаровски на странице NBA Central в «Твиттере».



Напомним, Харден был обменян в «Филадельфию Сиксерс». Помимо него, в «Сиксерс» отправился тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» пришли защитники Бен Симмонс и Сет Карри, а также центровой Андре Драммонд. Кроме того, клуб из Нью-Йорка получит два выбора в первом раунде драфта.

Ранее стало известно, что Харден не был честен с «Нетс», так как во время нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации проводил консультации с разными агентами по поводу своего обмена из клуба.