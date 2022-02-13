«Лейкерс», «Нетс» и «Голден Стэйт» претендуют на одного из лучших игроков на рынке выкупа
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Разыгрывающий Горан Драгич стал трансферной целью сразу нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации. Внимание на игрока обратили по меньшей мере шесть команд: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», а также «Милуоки Бакс». Об этом сообщает ESPN US.
Кроме того, сообщается, что «Сан-Антонио Спёрс» намерен выкупить контракт Драгича, которого клуб выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Стороны могут завершить сделку уже в течение следующей недели.
Напомним, Горан провёл всего пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. В этих встречах он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.
Новость по теме«Торонто» обменял Горана Драгича
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