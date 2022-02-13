«Лейкерс», «Нетс» и «Голден Стэйт» претендуют на одного из лучших игроков на рынке выкупа

Разыгрывающий Горан Драгич стал трансферной целью сразу нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации. Внимание на игрока обратили по меньшей мере шесть команд: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», а также «Милуоки Бакс». Об этом сообщает ESPN US.



Кроме того, сообщается, что «Сан-Антонио Спёрс» намерен выкупить контракт Драгича, которого клуб выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Стороны могут завершить сделку уже в течение следующей недели.



Напомним, Горан провёл всего пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. В этих встречах он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.

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