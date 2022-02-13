«Парма» одержала победу в упорном матче с «Калевом» в Единой лиге ВТБ

«Парма» добилась победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником пермского клуба был «Калев» из Таллина. Встреча завершилась со счётом 78:74 (22:21, 19:19, 13:12, 24:22) в пользу российского клуба.

Весь матч проходил в упорной борьбе. Команды попеременно выходили вперёд, но обеспечить себе отрыв ни у кого не получалось. В итоге исход противостояния решался в заключительной 10-минутке, в которой более удачливыми оказались баскетболисты пермского клуба.

В составе победителей больше всего очков набрал Адас Юшкявичюс (16), а у «Калева» лучшую результативность продемонстрировал Донован Джексон (22).

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Парма» на выезде сыграет с «Автодором». Встреча пройдёт 18 февраля. Начало — в 18:00 мск. «Калев» 7 марта на выезде сыграет с «Астаной».