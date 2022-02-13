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ЦСКА уверенно обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА уверенно обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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ЦСКА одержал убедительную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником армейского клуба была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 84:65 (18:14, 26:16, 18:19, 22:16) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Баскетболисты ЦСКА уверенно контролировали ход встречи, уступив с минимальным счётом лишь в третьей четверти.

Самым результативным игроком в составе красно-синих стал Марюс Григонис. В активе литовца 21 очко. У гостей чаще всего кольцо ЦСКА поражал американский защитник Энтони Хики. На его счету 24 набранных очка.

В следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с клубом «Локомотив-Кубань». Матч состоится 18 февраля и начнётся в 19:30 мск. «Астана» также следующую встречу проведёт с «Локомотивом-Кубань». Команды сыграют в Нур-Султане 15 февраля. Начало запланировано на 16:00 мск.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
84 : 65
Астана
Нур-Султан, Казахстан
ЦСКА: Григонис - 21, Милутинов - 14, Ухов - 13, Швед - 13, Антонов - 11, Фойгтман - 5, Хоменко - 4, Хэкетт - 3, Боломбой, Ивлев, Курбанов, Лопатин
Астана: Хики - 26, Балашов - 11, Кэмпбелл - 11, Марчук - 7, Тихоненко - 6, Спенсер - 4, Айткали, Бажин, Гаврилов, Мурзагалиев, Пан, Щербак
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