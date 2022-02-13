ЦСКА уверенно обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА одержал убедительную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником армейского клуба была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 84:65 (18:14, 26:16, 18:19, 22:16) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.



Баскетболисты ЦСКА уверенно контролировали ход встречи, уступив с минимальным счётом лишь в третьей четверти.



Самым результативным игроком в составе красно-синих стал Марюс Григонис. В активе литовца 21 очко. У гостей чаще всего кольцо ЦСКА поражал американский защитник Энтони Хики. На его счету 24 набранных очка.

В следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с клубом «Локомотив-Кубань». Матч состоится 18 февраля и начнётся в 19:30 мск. «Астана» также следующую встречу проведёт с «Локомотивом-Кубань». Команды сыграют в Нур-Султане 15 февраля. Начало запланировано на 16:00 мск.