Джеймса Хардена высмеяли за путешествие от Нью-Йорка до Филадельфии на частном самолёте

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори выложил в своём «твиттере» совместную фотографию с Джеймсом Харденом из аэропорта. Баскетболист прилетел на частном самолёте из Нью-Йорка.

К фотографии Мори добавил эмодзи «кубок», что стало одной из причиной насмешек со стороны общественности.

Публикация доступна в «твиттере» Дэрила Мори.

«От Филадельфии до Нью-Йорка буквально 90 минут езды», — написал чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон.

The Sports Rush составил подборку из комментариев пользователей социальной сети:

«Почему Джеймс выглядит так, будто только что вышел с торгов?»

«В какой клуб вы, ребята, направляетесь?»

«Дэрил, ты же знаешь, что это Рик Росс?»

«Время проиграть «Бакс».

«Вы все буквально никогда ничего не выигрывали».

«Неправильный эмодзи, Дэрил. Вы все вместе ни хрена не выиграли».

Напомним, Харден был обменян в «Филадельфию Сиксерс». Помимо него, в «Сиксерс» отправился тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» пришли защитники Бен Симмонс и Сет Карри, а также центровой Андре Драммонд. Кроме того, клуб из Нью-Йорка получит два выбора в первом раунде драфта.