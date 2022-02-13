Димитрис Итудис: ЦСКА не хватает игроков из-за травм, из-за их реабилитации
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче с «Астаной» (84:65) в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляю команду, мы в основном сыграли серьёзно. Очевидно, что главной силой «Астаны» является её разыгрывающий [Хикки], который показал ещё одну отличную игру, сегодня он провёл 40 минут, сделал 7 передач и набрал почти 30 очков, мы не нашли подходящего ответа против его действий. Но это дало нам возможность попрактиковаться в защите, ротации, игре против «изоляций», понять, где мы меняемся, где зашагиваем… Очевидно, нам не хватает игроков из-за травм, из-за их реабилитации. Это немного помогает нашей «химии», и мы здесь, чтобы работать и смотреть в лицо реальности», — приводит слова Итудиса официальный сайт команды.
Новость по темеЦСКА уверенно обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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