Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определён обладатель Межконтинентального Кубка. Яннис Тимма выделился в матче за 3-е место

Определён обладатель Межконтинентального Кубка. Яннис Тимма выделился в матче за 3-е место
Комментарии

В Каире завершился Межконтинентальный Кубок ФИБА. В матче за третье место чемпион G-Лиги НБА «Лейкленд Мэджик» разгромил египетский «Замалек». Победителем турнира стал бразильский «Фламенто», обыгравший в финале испанский «Сан-Пабло Бургос».

Матч за третье место

«Лейкленд Мэджик» (США) — «Замалек» (Египет) — 113:78 (30:21, 33:22, 20:14, 30:21)
Л: Граветт 22 + 6 передач, Доутин 21 + 11 передач, Кэннеди 18
З: Соса 18, Эльмекави 14 + 7 подборов

Форвард «Лейкленд Мэджик» Янис Тимма провёл на площадке 25 минут, набрав 16 очков (2/4 двухочковых, 4/11 трёхочковых), 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата при рейтинге «плюс-минус» "+28".

Финал

«Фламенго» (Бразилия) — «Сан-Пабло Бургос» (Испания) — 75:62 (25:12, 20:17, 20:20, 10:13)
Ф: Родригес 17, Мартинес 15
С: Бените 14, Тарик 11

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022