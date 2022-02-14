Определён обладатель Межконтинентального Кубка. Яннис Тимма выделился в матче за 3-е место

В Каире завершился Межконтинентальный Кубок ФИБА. В матче за третье место чемпион G-Лиги НБА «Лейкленд Мэджик» разгромил египетский «Замалек». Победителем турнира стал бразильский «Фламенто», обыгравший в финале испанский «Сан-Пабло Бургос».
Матч за третье место
«Лейкленд Мэджик» (США) — «Замалек» (Египет) — 113:78 (30:21, 33:22, 20:14, 30:21)
Л: Граветт 22 + 6 передач, Доутин 21 + 11 передач, Кэннеди 18
З: Соса 18, Эльмекави 14 + 7 подборов
Форвард «Лейкленд Мэджик» Янис Тимма провёл на площадке 25 минут, набрав 16 очков (2/4 двухочковых, 4/11 трёхочковых), 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата при рейтинге «плюс-минус» "+28".
Финал
«Фламенго» (Бразилия) — «Сан-Пабло Бургос» (Испания) — 75:62 (25:12, 20:17, 20:20, 10:13)
Ф: Родригес 17, Мартинес 15
С: Бените 14, Тарик 11
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