Эксперт: «Лейкерс» придётся обменять Энтони Дэвиса

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо в ближайшее время обменять одного из лидеров команды Энтони Дэвиса.

«Я не хотел этого говорить, потому что я безумно люблю и уважаю Энтони Дэвиса. Я по-прежнему считаю его звездой, он набирает в среднем 23,9 очка и попадает более 50% с игры. Но всего 16% с трехочковых, 11-65 в этом году. Просто ужасная трёхочковая статистика. Дамы и господа, мы поговорим о «Лейкерс» после этого сезона. Они должны обменять Энтони Дэвиса. Ему 28 лет, и совсем непонятно, сколько времени он ещё сможет играть. С каждым годом этот вопрос будет становиться всё более актуальным. Поэтому самое выгодное время для обмена — это сейчас. Энтони Дэвис — это тот парень, за которого вы можете многое получить», — приводит слова телеведущего Fadeaway World.