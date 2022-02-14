Эксперт: «Лейкерс» придётся обменять Энтони Дэвиса

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо в ближайшее время обменять одного из лидеров команды Энтони Дэвиса.
«Я не хотел этого говорить, потому что я безумно люблю и уважаю Энтони Дэвиса. Я по-прежнему считаю его звездой, он набирает в среднем 23,9 очка и попадает более 50% с игры. Но всего 16% с трехочковых, 11-65 в этом году. Просто ужасная трёхочковая статистика. Дамы и господа, мы поговорим о «Лейкерс» после этого сезона. Они должны обменять Энтони Дэвиса. Ему 28 лет, и совсем непонятно, сколько времени он ещё сможет играть. С каждым годом этот вопрос будет становиться всё более актуальным. Поэтому самое выгодное время для обмена — это сейчас. Энтони Дэвис — это тот парень, за которого вы можете многое получить», — приводит слова телеведущего Fadeaway World.
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