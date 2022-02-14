Гомельский: «Лейкерс» нужно устроить грандиозные, торжественные проводы Леброну уже сейчас

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо обменять своего лидера Леброна Джеймса и начать заново комплектовать состав.

«Чтобы перестать быть посмешищем, «Лейкерс» нужно устроить грандиозные, торжественные проводы Леброну. А затем заново комплектоваться», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, недавно Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф. По этому показателю он обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара. Также в настоящий момент он набрал в плей-офф НБА больше очков, чем целых 7 франшиз. В их число входят: «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз», «Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс».