Гомельский: «Лейкерс» нужно устроить грандиозные, торжественные проводы Леброну уже сейчас

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо обменять своего лидера Леброна Джеймса и начать заново комплектовать состав.
«Чтобы перестать быть посмешищем, «Лейкерс» нужно устроить грандиозные, торжественные проводы Леброну. А затем заново комплектоваться», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, недавно Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф. По этому показателю он обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара. Также в настоящий момент он набрал в плей-офф НБА больше очков, чем целых 7 франшиз. В их число входят: «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз», «Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс».
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