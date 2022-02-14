«Автодор» разгромил «Баккен» и выиграл групповой этап Кубка Европы ФИБА

Завершился матч группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал датский «Баккен Беарз». Счёт встречи — 102:79 в пользу саратовской команды.
Хозяева паркета с первых минут захватили преимущество в матче, уже к первому перерыву получив практически двукратное преимущество — 32:17. Вторая и третья четверть также остались за саратовчанами, а в заключительном игровом отрезке сильнее оказались гости, однако это никак не повлияло на исход встречи.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Желько Шакич, набравший 20 очков. В составе «Баккен Беарз» 20 очков набрал Джарред Огунгбеми-Джексон.
Таким образом, саратовский «Автодор» одержал пятую победу в шести матчах второго группового этапа Кубка Европы ФИБА и занял первую позицию в квартете L. Вторыми по итогам групповой стадии стали баскетболисты турецкого «Бахчешехира» — у турков также пять побед в шести встречах, но они уступили по дополнительным показателям.
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