Джош Гидди установил три рекорда НБА в одном матче

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (127:123) оформил трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 12 передач. Он стал самым молодым игроком в истории НБА (19 лет и 125 дней), которому удалось набрать трипл-дабл с 20+ очками, трипл-дабл в двух матчах подряд и оформить три трипл-дабла за карьеру.

В предыдущей встрече с «Чикаго Буллс» 19-летний австралиец показал статистическую линейку из 11 очков, 12 подборов и 10 передач. Ранее единственным игроком, которому удалось оформить второй трипл-дабл в возрасте моложе 20 лет, был Лука Дончич («Даллас Маверикс»). Кроме того, Гидди установил рекорд клуба по количеству трипл-даблов у новичка. У Расселла Уэстбрука в дебютном сезоне был один трипл-дабл.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Оклахома-Сити Тандер».