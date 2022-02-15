«Филадельфия» показала первое совместное фото Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида

Команда «Филадельфия Сиксерс» в своём твиттере разместила совместную фотографию Джеймса Хардена и Джоэдя Эмбиида.

Публикация доступна в твиттер-аккаунте «Филадельфии».

Напомним, Харден перешёл из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых он набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи. Он стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

Ранее стало известно, что Харден пропустит Матч звёзд НБА.