Леброн Джеймс: «Лейкерс», «Доджерс» и «Рэмс» должны устроить совместный парад

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал провести чемпионский парад трёх команд в городе.

Летом 2020 года «Лейкерс» выиграли 17-й титул НБА в своей истории, но не проводили парад из-за пандемии коронавируса. Спустя несколько месяцев «Доджерс» стали победителями бейсбольного чемпионата МЛБ. В воскресенье «Рэмс» обыграли «Цинциннати Бэнгалс» со счётом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0).в Супербоуле и стали чемпионами НФЛ.

«Лейкерс», «Доджерс» и «Рэмс» должны устроить совместный парад! С настоящим концертом в конце!!! Город чемпионов. Поздравляю «Рэмс» ещё раз!!!», — написал Джеймс в своём «твиттере».

В перерыве Супербоула-2022 выступали Доктор Дре, Эминем, Снуп Дог, 50 Cent, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж. Впервые за два года на решающий матч сезона НФЛ было допущено максимально возможное количество болельщиков.

«Лос-Анджелес Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул. Впервые это произошло в 2000 году. «Цинциннати» дважды добирался до финального матча, но оба раза проигрывал.