Раскрыт бюджет ЦСКА в этом сезоне. У клуба самая большая зарплатная ведомость в Евролиге

Стало известно, что у московского ЦСКА самая большая зарплатная ведомость среди команд Евролиги (€ 22,1 млн без налогов). Об этом сообщает портал Basket News.

Самым крупным бюджетом в Евролиге обладают испанские «Реал» (€ 44 млн) и «Барселона» (€ 43,5 млн). Армейцы в этом списке занимают третью строчку (€ 33 млн).

Что касается двух других российских клубов, выступающих в Евролиге, то санкт-петербургский «Зенит» занимает седьмое место (€ 23 млн, зарплатная ведомость — € 12 млн), а казанский УНИКС — 12-е (€ 15 млн, зарплатная ведомость — € 6,5 млн).

Единственной командой, которая отказалась предоставлять свои данные, оказалась испанская «Баскония». Согласно французским источникам, бюджет испанского клуба до пандемии составлял € 16 млн.