Гомельский назвал пятёрку мечты этого сезона Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, который звучал следующим образом: «Составьте, пожалуйста вашу пятёрку мечты этого сезона Евролиги. С тренером».



«Лоренцо Браун, Василие Мицич, Шейвон Шилдс, Никола Миротич, Уолтер Тавареш. Тренер — Шарунас Ясикявичюс», — написал Гомельский.



Напомним, возглавляет турнирную таблицу Евролиги в настоящее время «Барселона». На втором месте ещё одна команда из Испании — мадридский «Реал», тройку лучших замыкает «Милан». «Зенит», ЦСКА и УНИКС идут на пятом, шестом и седьмом месте соответственно.



Ранее Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА в матче Евролиги с «Маккаби».

Новость по теме Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА