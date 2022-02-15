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Гомельский назвал пятёрку мечты этого сезона Евролиги

Гомельский назвал пятёрку мечты этого сезона Евролиги
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, который звучал следующим образом: «Составьте, пожалуйста вашу пятёрку мечты этого сезона Евролиги. С тренером».

«Лоренцо Браун, Василие Мицич, Шейвон Шилдс, Никола Миротич, Уолтер Тавареш. Тренер — Шарунас Ясикявичюс», — написал Гомельский.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу Евролиги в настоящее время «Барселона». На втором месте ещё одна команда из Испании — мадридский «Реал», тройку лучших замыкает «Милан». «Зенит», ЦСКА и УНИКС идут на пятом, шестом и седьмом месте соответственно.

Ранее Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА в матче Евролиги с «Маккаби».

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