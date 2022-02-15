«Парма» уступила «Легии» и вылетела из Кубка Европы ФИБА

Завершился матч Кубка Европы ФИБА, в котором «Парма» принимала польский клуб «Легия». Со счётом 67:78 (24:16, 16:16, 14:18, 17:24) победу праздновали баскетболисты варшавской команды.



Поляки обеспечили себе заметное преимущество по итогам первой четверти. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе. Переломить ход матча у хозяев площадки, несмотря на победу в третьем игровом отрезке, так и не получилось.

В составе победителей больше всего очков набрал экс-игрок «Пармы» Роберт Джонсон (30). У российского клуба лучшую результативность продемонстрировал Адас Юшкявичус (24).

После шести матчей группового этапа «Парма» заняла третье место. В активе российского клуба 9 очков. У второй «Легии» после сегодняшней победы стало 10 баллов. Первое место обеспечил себе «Лейден», набрав 11 очков в 6 матчах. На последней строчке «Байройт» (6). «Лейден» и «Легия» вышли в 1/4 финала Кубка Европы, «Парма» и «Байройт» покинули турнир.