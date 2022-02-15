Функционер НБА объяснил невостребованность Энеса Кантера в НБА
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Генеральный менеджер одной из команд НБА, пожелавший остаться анонимным, высказался о ситуации с центровым Энесом Кантером. Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить. Кантер не раз на выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции.
«Я не знаю, подпишет ли он ещё когда-нибудь хоть один контракт. Вполне возможно, что нет. Это действительно сомнительная перспектива. Не уверен, что он вернётся в игру. И мне не кажется, что это из-за его гражданской позиции. Просто его уровень упал, да и игра меняется», — приводит слова менеджера Heavy.
Ранее сам Кантер выразил мнение, что многие клубы НБА будут делать всё возможное, чтобы не подписывать с ним контракт.
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