Функционер НБА объяснил невостребованность Энеса Кантера в НБА

Генеральный менеджер одной из команд НБА, пожелавший остаться анонимным, высказался о ситуации с центровым Энесом Кантером. Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить. Кантер не раз на выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции.



«Я не знаю, подпишет ли он ещё когда-нибудь хоть один контракт. Вполне возможно, что нет. Это действительно сомнительная перспектива. Не уверен, что он вернётся в игру. И мне не кажется, что это из-за его гражданской позиции. Просто его уровень упал, да и игра меняется», — приводит слова менеджера Heavy.

Ранее сам Кантер выразил мнение, что многие клубы НБА будут делать всё возможное, чтобы не подписывать с ним контракт.