Трэйси Макгрэди назвал величайшего игрока, с которым когда-либо сталкивался

Известный в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэди рассказал о самом сильном игроке, играть с которым ему когда-либо доводилось. По словам Макгрэди, им является легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.



«Это, без сомнения, Коби. Он великий боец, величайший игрок, с которым я когда-либо сталкивался на корте», – сказал Макгрэди в интервью на канале Playmaker HQ в YouTube.

Напомним, 5-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.



Ранее звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил фантастический рекорд НБА, благодаря чему превзошёл Коби.