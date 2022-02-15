Трэйси Макгрэди назвал величайшего игрока, с которым когда-либо сталкивался

Известный в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэди рассказал о самом сильном игроке, играть с которым ему когда-либо доводилось. По словам Макгрэди, им является легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.
«Это, без сомнения, Коби. Он великий боец, величайший игрок, с которым я когда-либо сталкивался на корте», – сказал Макгрэди в интервью на канале Playmaker HQ в YouTube.
Напомним, 5-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Ранее звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил фантастический рекорд НБА, благодаря чему превзошёл Коби.
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