Джеймс Харден объяснил, почему хотел перейти из «Бруклина» в «Филадельфию»
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Новобранец «Филадельфии Сиксерс», звёздный защитник Джеймс Харден признался, что хотел перейти в «Филадельфию» и раньше — до прихода в «Бруклин Нетс» из «Хьюстон Рокетс».
«Изначально, когда я проходил через всё, что у меня было в «Хьюстоне», «Филадельфия» была моим первым выбором. Просто всё сложилось по-другому. Я просто хорошо знал, что это идеальное место для меня. Здесь играет лучший «большой» — Джоэл Эмбиид. Кроме того, здесь отличный тренер. И теперь я действительно счастлив, что наконец оказался в команде», — приводятся слова Хардена на странице NBC Sports Philadelphia в «Твиттере».
Ранее пресс-служба «Филадельфии» в своём «твиттере» представила совместную фотографию Хардена и Джоэла Эмбиида.
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