Бен Симмонс высказался об игре вместе с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в «Бруклине»

Новичок «Бруклин Нетс», разыгрывающий Бен Симмонс поделился ожиданиями от предстоящих матчей вместе с новыми товарищами по команде: Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.



«Я думаю, что соперникам будет страшно. Когда мы станем играть, то будем сродни различного рода оружию, которое вдруг оказалось на площадке. Темп, в котором мы будем выступать… это будет что-то нереальное», — сказал Симмонс на пресс-конференции.



Напомним, «Бруклин Нетс» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на защитников Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.



Ранее центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на обмен Симмонса в «Бруклин Нетс».

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