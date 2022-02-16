Ларса Пиппен выступила с резкими обвинениями в адрес Скотти Пиппена

Бывшая супруга Скотти Пиппена, Ларса, поделилась подробностями отношений с шестикратным чемпионом НБА во время их брака. По словам Ларсы, бывший муж имел привычку «наказывать» её всякий раз, когда не добивался своего.



«Я получила психологическую травму. Если он не добивался своего, то наказывал меня. Он действовал как Каратель. Похоже, что это его последний инструмент для контроля надо мной и детьми. Он наказывал меня только за то, что я заставляла его продать дом», — приводит слова Ларсы Page Six со ссылкой на её выступление в шоу «Настоящие домохозяйки Майами».



Напомним, пара поженилась в 1997 году. В 2016-м Скотти подал на развод. Вскоре оба помирились, но затем, в 2018 году, уже Ларса заявила о намерении разорвать отношения. Развод завершился в прошлом году.

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