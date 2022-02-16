Умер бронзовый призёр Олимпиады в Москве Андрей Лопатов

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр – 1980, чемпион мира – 1982, трёхкратный чемпион Европы Андрей Лопатов умер на 65-м году жизни, сообщает официальный сайт РФБ.



В составе сборной ССР Лопатов становился бронзовым призёром Олимпийских игр в Москве – 1980, чемпионом мира – 1982, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (1978, 1990), трижды выиграл чемпионат Европы (1979, 1981, 1985), был бронзовым призёром чемпионата Европы – 1983, победителем турнира «Дружба-84», который стал альтернативой Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.



Почти всю свою игровую карьеру провёл в ЦСКА. В составе армейского клуба стал 10-кратным чемпионом СССР (1977-1984, 1988, 1990), обладателем Кубка СССР (1982). В последние годы карьеры выступал за испанские и французские клубы.



За свои заслуги был награждён орденом «Знак Почёта».