Айзея Томас определился с клубом после отчисления из НБА

Разыгрывающий Айзея Томас вернётся в G-Лигу, сообщает Hoops Hype. Томас возобновит выступления за команду «Гранд-Рапидс», за которую он провёл один матч в нынешнем сезоне, после чего его вызвали в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
В нынешнем сезоне Томас успел поиграть за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», однако был отчислен из обоих клубов по окончании пробного 10-дневного контракта. В составе «Лейкерс» Томас сыграл в четырёх встречах, за «Даллас» — и вовсе в одной.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
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