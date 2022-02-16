Гэри Пэйтон назвал более сложного соперника, чем Майкл Джордан

Известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал о том, что Джон Стоктон был самым сложным соперником для него.

«Когда я играл против него, мне приходилось думать о том, как я буду следовать за ним на пик-н-роллах, как он будет раздавать свои передачи, я должен был следить за ним, когда он отрезал линии передачи для перехвата. Он постоянно двигался, и ему удавалось делать много пасов. Играть против него было очень неприятно, я ненавидел его. Это было хуже, чем играть против Майкла Джордана», — приводит слова Пэйтона The Sports Rush.

Джон Стоктон — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (1992 и 1996 годов). Всю карьеру провёл, выступая за «Юту».

Ранее Пэйтон рассказал о первом матче с Джорданом.