Зайон Уильямсон далёк от возвращения в строй и может перенести новую операцию

21-летнему тяжёлому форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону может потребоваться вторая операция на правой ноге, сообщает ESPN.

Окончательное решение по поводу операции баскетболиста пока не принято, однако сейчас игрок далёк от того, чтобы вернуться на площадку.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).