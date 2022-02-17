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Тристан Томпсон определился с новым клубом

Тристан Томпсон определился с новым клубом
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Центровой Тристан Томпсон подпишет контракт с «Чикаго Буллз», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.

По словам главного тренера «Индианы Пэйсерс» Рика Карлайла, клуб в ближайшее время собирается расстаться с баскетболистом.

В этом сезоне Тристан Томпсон провёл большую часть игр в составе «Сакраменто Кингз». Его показатели составляли 6,2 очка и 5,4 подбора в среднем за игру. Недавно центровой перешёл в «Индиану Пэйсерс» в результате обмена с участием Домантаса Сабониса и Тайриза Халибертона.

Ранее сообщалось, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать контракт с Томпсоном в случае, если «Индиана» выкупит контракт игрока. Это было обусловлено тем, что вместе с Леброном Джеймсом центровой становился чемпионом в составе «Кливленд Кавальерс».

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