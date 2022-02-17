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Майкл Джордан отгулял вечеринку на день рождения вместе с женой. «ПСЖ» поздравил его

Майкл Джордан отгулял вечеринку на день рождения вместе с женой. «ПСЖ» поздравил его
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан выложил в своём «инстаграме» фотографию с вечеринки, которая была посвящена его дню рождения. Напомним, 17 февраля Джордану исполнилось 59 лет.

Публикация доступна в инстагарам-аккаунте Джордана.

Среди прочих знаменитого игрока поздравили в футбольном клубе «ПСЖ».

«Поздравляем Майкла Джордана, который сегодня празднует свой 59-й день рождения!», — написали в «твиттере» парижского клуба.

Напомним, Jordan Brand – именной бренд Майкла, – один из спонсоров «ПСЖ». В этом сезоне его лого размещено на двух формах «ПСЖ».

Ранее известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал, почему Скотти Пиппен так часто негативно высказывается в адрес бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

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