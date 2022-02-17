Джош Гидди покорил редкое достижение 62-летней давности
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (106:114) оформил трипл-дабл из 17 очков (8 из 18 с игры), 10 подборов и 10 передач за 33 минуты игрового времени. Он стал первым новичком с 1960 года, который оформил трипл-дабл три раза подряд. Тогда это удалось легендарному Оскару Робертсону.
Ранее Гидди стал самым молодым игроком в истории НБА (19 лет и 125 дней), которому удалось набрать трипл-дабл с 20+ очками, трипл-дабл в двух матчах подряд и оформить три трипл-дабла за карьеру. Кроме того, Гидди установил рекорд клуба по количеству трипл-даблов у новичка. У Расселла Уэстбрука в дебютном сезоне был один трипл-дабл.
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