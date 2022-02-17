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Стало известно, сколько пропустит Энтони Дэвис после новой травмы

Стало известно, сколько пропустит Энтони Дэвис после новой травмы
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит не менее двух недель из-за травмы, сообщает ESPN.

Напомним, Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (106:101). Звёздный баскетболист приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки.

К моменту ухода Дэвиса с площадки он успел записать на свой счёт 17 очков при реализации 7 из 9 с игры. Самым результативным игроком встречи в составе «озёрников» стал Леброн Джеймс с 33 очками, 8 подборами и 6 передачами.

Медобследование не выявило у Дэвиса перелома, игрок получил только растяжение связок. Он будет проходить восстановительные процедуры во время перерыва на Матч звёзд, а после возвращения команды из небольшого отпуска его вновь осмотрят специалисты.

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