Пабло Ласо отреагировал на информацию о переходе Шейна Ларкина в «Реал»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился мнением о слухах о возможном переходе Шейна Ларкина в мадридский клуб.
«Говоря по правде, мой сын сообщил мне об этом, когда я забрал его после тренировки. Конечно, Ларкин — отличный игрок, и было бы абсурдно, если бы я говорил иначе. И, конечно, я всегда говорю, что „Реал“ должен подписывать лучших игроков. Но я всегда говорю, что подобные новости могут навредить действующему составу. Но я абсолютно спокоен, так как уверен, что мои игроки сейчас сосредоточены только на следующем матче», — цитирует Пабло Ласо Basket News.
Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Ларкин и мадридский «Реал» достигли устной договорённости о выступлениях в следующем сезоне.
Контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист набирает в среднем 14,8 очка, 3,1 подбора, 5,3 передачи в матчах регулярного чемпионата Евролиги.
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