Энес Кантер номинирован на Нобелевскую премию мира

Центровой Энес Кантер Фридом номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года, сообщил баскетболист на своей странице в «Твиттере».



«Для меня большая честь быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Иногда чёткая позиция важнее, чем зарплата», – написал Кантер в социальной сети.



Кроме того, Фридом опубликовал в «Твиттере» ссылку на статью The Atlantic, в которой он высказывается о нарушениях прав человека в Китае, в частности, в отношении уйгуров. Фридом в последнее время часто резко критиковал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге.



10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом.