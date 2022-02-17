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Энес Кантер номинирован на Нобелевскую премию мира

Энес Кантер номинирован на Нобелевскую премию мира
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Центровой Энес Кантер Фридом номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года, сообщил баскетболист на своей странице в «Твиттере».

«Для меня большая честь быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Иногда чёткая позиция важнее, чем зарплата», – написал Кантер в социальной сети.

Кроме того, Фридом опубликовал в «Твиттере» ссылку на статью The Atlantic, в которой он высказывается о нарушениях прав человека в Китае, в частности, в отношении уйгуров. Фридом в последнее время часто резко критиковал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге.

10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом.

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