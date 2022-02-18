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«Бруклин» проиграл, «Сиксерс» и «Даллас» выиграли благодаря 42-14 Эмбиида и 49-15 Дончича

«Бруклин» проиграл, «Сиксерс» и «Даллас» выиграли благодаря 42-14 Эмбиида и 49-15 Дончича
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором лидер Западной конференции «Шарлотт Хорнетс» примал лидера Востоной конференции «Майами Хит» на стадионе «Спектрум-центр» в Шарлотте (США). Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 111:107.

Лучшей результативностью в составе победитилей отметился Кайл Лоури с 25 очками. В «Шарлотте» самым результативным игроком стал Майлз Бриджес с дабл-даблом из 29 очков и 11 подборов. Его одноклубник Ламело Болл, который был удалён во втором овертайме из-за большого количества нарушений, оформил трипл-дабл из 14 очков, 10 подборов и 14 передач.

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 111
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Харрелл - 24, Вашингтон - 15, Убре - 15, Болл - 14, Розир - 5, Тор - 3, Пламли - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Ричардс, Хэйворд
Майами Хит: Лоури - 25, Робинсон - 21, Адебайо - 15, Батлер - 15, Такер - 15, Юртсевен - 10, Винсент - 4, Хайсмит - 4, Страс - 2, Smart, Гай, Дедмон, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем, Хироу

В параллельном матче «Бруклин Нетс» проиграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 103:117. Встреча прошла на площадке «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США). Самым результативным игроком в «Бруклине» стал Патрик Миллз с 22 очками. Самым эффективным в «Вашингтоне» стал японский форвард Руи Хатимура с 20 очками.

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 117
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Миллз - 22, Томас - 20, Олдридж - 16, Картер - 14, Карри - 12, Браун - 10, Драммонд - 6, Дюк - 2, Гриффин - 1, Джонсон, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 20, Кисперт - 16, Смит - 15, Авдия - 13, Брайант - 12, Гилл - 12, Нето - 12, Колдуэлл-Поуп - 7, Гэффорд - 5, Кузма - 5, Бил, Кэри, Порзингис, Тодд, Уинстон, Ээи

В другой игре «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили «Далласу Маверикс» со счётом 118:125 на домашней площадке «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США). Самым результативным игроком матча стал Си Джей Макколлум из «Пеликанс» с 38 очками. Лука Дончич из «Маверикс» набрал 49 очков, он сделал 15 подборов и 8 передач.

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 38, Хэйс - 18, Валанчюнас - 16, Грэм - 12, Ингрэм - 12, Снелл - 11, Джонс - 9, Темпл - 2, Альварадо, Кларк, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Нэнс, Уильямсон, Эрнангомес
Даллас Маверикс: Дончич - 49, Брансон - 23, Клебер - 20, Финни-Смит - 14, Динвидди - 8, Пауэлл - 8, Дав. Бертанс - 3, Баллок, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший

Также «Милуоки Бакс» проиграли дома «Филадельфии Сиксерс» (120:123). Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки (США). В игре отличились Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов) и Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (дабл –дабл из 42 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Холидэй - 24, Миддлтон - 19, Нвора - 18, Портис - 17, Ибака - 5, Мэттьюз - 3, Wigginton - 2, Адетокунбо, Аллен, Бембри, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Хилл
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Макси - 19, Харрис - 19, Ньянг - 18, Коркмаз - 13, Милтон - 6, Миллсэп - 4, Грин - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Рид, Спрингер, Тибулл, Харден

В матче, прошедшем на площадке «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе, «Лос-Анджелес Клипперс» разгромили «Хьюстон Рокетс» со счётом 142:111. Самым эффективным игроком «Клипперс» стал форвард Маркус Моррис с 27 очками. Его одноклубник Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
Самым результативным игроком в «Хьюстоне» стал Джелен Грин с 21 очками.

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
142 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 27, Кеннард - 25, Мэнн - 20, Зубац - 13, Коффи - 13, Хартенштайн - 13, Джексон - 12, Бостон - 7, Оджелей - 7, Батюм - 3, Ковингтон - 2, Джордж, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Тэйт - 19, Вуд - 13, Кристофер - 13, Мартин - 12, Фернанду - 10, Шрёдер - 9, Мэтьюз - 8, Шенгюн - 4, Нваба - 2, Queen, Гаруба, Гордон, Никс, Портер, Уолл
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