«Бруклин» проиграл, «Сиксерс» и «Даллас» выиграли благодаря 42-14 Эмбиида и 49-15 Дончича

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором лидер Западной конференции «Шарлотт Хорнетс» примал лидера Востоной конференции «Майами Хит» на стадионе «Спектрум-центр» в Шарлотте (США). Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 111:107.

Лучшей результативностью в составе победитилей отметился Кайл Лоури с 25 очками. В «Шарлотте» самым результативным игроком стал Майлз Бриджес с дабл-даблом из 29 очков и 11 подборов. Его одноклубник Ламело Болл, который был удалён во втором овертайме из-за большого количества нарушений, оформил трипл-дабл из 14 очков, 10 подборов и 14 передач.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» проиграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 103:117. Встреча прошла на площадке «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США). Самым результативным игроком в «Бруклине» стал Патрик Миллз с 22 очками. Самым эффективным в «Вашингтоне» стал японский форвард Руи Хатимура с 20 очками.

В другой игре «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили «Далласу Маверикс» со счётом 118:125 на домашней площадке «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США). Самым результативным игроком матча стал Си Джей Макколлум из «Пеликанс» с 38 очками. Лука Дончич из «Маверикс» набрал 49 очков, он сделал 15 подборов и 8 передач.

Также «Милуоки Бакс» проиграли дома «Филадельфии Сиксерс» (120:123). Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки (США). В игре отличились Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов) и Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (дабл –дабл из 42 очков и 14 подборов).

В матче, прошедшем на площадке «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе, «Лос-Анджелес Клипперс» разгромили «Хьюстон Рокетс» со счётом 142:111. Самым эффективным игроком «Клипперс» стал форвард Маркус Моррис с 27 очками. Его одноклубник Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Самым результативным игроком в «Хьюстоне» стал Джелен Грин с 21 очками.