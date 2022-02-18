Владимир Гомельский назвал три причины невыразительной игры ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о причинах неубедительной игры московского ЦСКА в нынешнем сезоне.
«Отсутствие полноценного разыгрывающего, многочисленные травмы, однообразная тактика игры в позиционном нападении», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 10 побед и 4 поражения. В Евролиге подопечные Димитриса Итудиса после 24 матчей идут на шестом месте (14 побед, 10 поражений).
Ранее Итудис дал комментарий о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань», который ЦСКА проведёт сегодня, 18 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Новость по темеДимитрис Итудис: у ЦСКА много проблем из-за травм
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