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Эксперт — о проблемах ЦСКА: игроки вроде Майка Джеймса нужны, чтобы выигрывать титулы

Эксперт — о проблемах ЦСКА: игроки вроде Майка Джеймса нужны, чтобы выигрывать титулы
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Олимпийский чемпион-1988, комментатор Сергей Тараканов прокомментировал мнение, согласно которому ЦСКА не хватает харизматичного лидера-созидателя, который мог бы брать на себя ответственность при игре в нападении.

«Такие игроки, как тот же Джеймс, необходимы, чтобы выигрывать титулы. В прошлом сезоне перед «Финалом четырёх» Евролиги я говорил, что без Джеймса армейцам будет очень сложно бороться за трофей. Да, игроки такого плана часто действуют не только на пользу своей команде, но и во вред ей. Но всё-таки их харизма, их умение делать невероятные вещи очень нужны в решающих матчах.

В этом сезоне ЦСКА часто сталкивается с серьёзными проблемами, когда надо преодолевать вязкую и организованную оборону сильного соперника. Не хватает именно этих креативных действий в атаке.

Хотя в принципе мне нравятся нынешние плеймейкеры армейцев. Дэниэл Хэкетт, хоть он и не совсем разыгрывающий – вообще мой любимый игрок в этом составе. Иффе Лундберг тоже стабильно демонстрирует качественный баскетбол. Но всё-таки командная атака – это не только плеймейкеры. И игроков, способных самостоятельно создать себе хорошую возможность для броска, в ЦСКА сейчас объективно не хватает. Особенно заметно это было в последнее время, когда сразу три игрока передней линии выбыли из-за проблем со здоровьем.

Да тот же Никола Милутинов – хороший и качественный игрок. Но он, скорее, чернорабочий. Его шансы – это добить мяч в кольцо после подбора в атаке, завершить алей-уп. Самостоятельно обыгрывать оппонента спиной к корзине – не самая сильная его сторона», — приводит слова Тараканова пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань».

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