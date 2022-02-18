Данкан Робинсон быстрее всех в истории забил 700 трёхочковых

Защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон стал обладателем рекорда Национальной баскетбольной ассоциации, связанного с попаданиями из-за трёхочковой линии. Об этом сообщает ESPN US.

В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Шарлотт Хорнетс» (111:107 2ОТ) Робинсон реализовал свой 700-й 3-очковый бросок за карьеру. Для этого ему потребовалось 216 матчей. Никто прежде в лиге не достигал этой отметки быстрее защитника «Майами».



«Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 238 побед в 59 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Хит» на выезде сыграют с клубом «Нью-Йорк Никс». Встреча запланирована на 26 февраля и начнётся в 3:30 мск.