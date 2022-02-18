Чарльз Баркли оценил перспективы дуэта Хардена и Эмбиида в «Филадельфии»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о перспективах совместной игры Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида в «Филадельфии».



«Им будет сложно. У Джеймса свой баскетбол. Он очень силён в игре один на один. Эмбиид же самый доминирующий игрок в лиге на сегодняшний день. Этакий мини-Шак. Он очень хорош. Но им нужно будет разобраться, как играть вместе. Слова «это просто сработает» меня не убеждают, это не может «просто сработать», потому что один из них будет оставаться без мяча. В баскетбол играют одним мячом, второму придётся находить какой-то другой путь.



Хардену будет сложнее, потому что Эмбиид может ещё и защищаться и подбирать. Джеймс будет набирать очки и ассистировать. Но мнение, что всё получится легко и гладко, совершенно не соответствует действительности», — приводит слова Баркли Fadeaway World.