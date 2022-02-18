Тейтум: все рассказывают в подкастах, за кого голосовали. А я потерял на этом $ 30 млн

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выразил недовольство системой голосования по выбору игроков для включения в символические пятёрки сезона. В прошлом сезоне Тейтум не попал ни в одну из трех пятерок и потерял 30 миллионов долларов, которые были прописаны в его контракте на случай включения.
«Все рассказывают в подкастах, за кого голосовали. Для меня на кону стояли $ 30 млн, я получил бы эти деньги, если бы меня выбрали. Я отдельно запомнил одного человека, который сказал: «Мне не нравится выбор позиций для броска у Тейтума, так что я не могу отдать за него свой голос». Я был сильно озадачен.
У многих в контрактах прописаны бонусы за символические сборные. Все знают, что я потерял на этом $ 30 млн. Тот факт, что у кого-то может быть такое мнение и это обходится в такую сумму… Просто подумайте о будущих контрактах недавних новичков. Мне кажется, необходимы перемены.
Голосующие не используют каких-либо критериев при выборе. Всё основано на личном мнении. Что-то вроде: «Этот парень мне нравится мне немного больше, чем тот». Но мне кажется, слишком многое стоит на кону, чтобы на такое полагаться», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.
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