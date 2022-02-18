Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — 83:70 в пользу гостей.

Решающей в матче стала заключительная четверть — по итогам первой половины матча лидировал «Нижний Новгород», а к решающему игровому отрезку нижегородцы подошли с преимуществом в пять очков. Однако в заключительной четверти «Автодор» набрал 25 очков, позволив своим соперникам набрать лишь семь, что и принесло победу саратовчанам.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джерон Джонсон, набравший 25 очков. В составе хозяев 14 очков набрал Сергей Торопов.

После 11 игр регулярного чемпионата «Автодор» занимает третью позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея восемь побед при трёх поражениях. «Нижний Новгород» занимает седьмое место, имея в своём активе пять побед и шесть поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
70 : 83
Автодор
Саратов, Россия
Нижний Новгород: Торопов - 14, Стребков - 12, Фрейманис - 12, Астапкович - 11, М. Кулагин - 11, Хвостов - 6, Ганькевич - 4, Антипов, Бабурин, Карданахишвили, Орехов, Платонов
Автодор: Джонсон - 25, Скрабб - 16, Шакич - 10, Фандеберк - 9, Чери - 6, Джерретт - 4, Колесников - 4, Минченко - 4, Сергеев - 3, Квитковских - 2, Гаврилов, Пранаускис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022