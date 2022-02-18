«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — 83:70 в пользу гостей.
Решающей в матче стала заключительная четверть — по итогам первой половины матча лидировал «Нижний Новгород», а к решающему игровому отрезку нижегородцы подошли с преимуществом в пять очков. Однако в заключительной четверти «Автодор» набрал 25 очков, позволив своим соперникам набрать лишь семь, что и принесло победу саратовчанам.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джерон Джонсон, набравший 25 очков. В составе хозяев 14 очков набрал Сергей Торопов.
После 11 игр регулярного чемпионата «Автодор» занимает третью позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея восемь побед при трёх поражениях. «Нижний Новгород» занимает седьмое место, имея в своём активе пять побед и шесть поражений.
- 18 февраля 2022
-
21:24
-
20:52
-
19:47
-
18:52
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:38
-
13:56
-
13:16
-
12:56
-
11:55
-
11:10
-
10:02
-
09:21
-
08:56
-
00:47
- 17 февраля 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:53
-
21:34
-
20:49
-
19:52
-
18:06
-
16:43
-
15:35
-
14:13
-
13:35
-
12:43
-
11:30
-
10:09
-
09:16
-
08:51
-
07:16