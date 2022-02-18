«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — 83:70 в пользу гостей.



Решающей в матче стала заключительная четверть — по итогам первой половины матча лидировал «Нижний Новгород», а к решающему игровому отрезку нижегородцы подошли с преимуществом в пять очков. Однако в заключительной четверти «Автодор» набрал 25 очков, позволив своим соперникам набрать лишь семь, что и принесло победу саратовчанам.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джерон Джонсон, набравший 25 очков. В составе хозяев 14 очков набрал Сергей Торопов.



После 11 игр регулярного чемпионата «Автодор» занимает третью позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея восемь побед при трёх поражениях. «Нижний Новгород» занимает седьмое место, имея в своём активе пять побед и шесть поражений.