ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 91:71 в пользу хозяев.
Решающей в матче стала вторая половина встречи — к большому перерыву преимущество ЦСКА составляло всего три очка. В третьей четверти ЦСКА совершил рывок в 14 очков, позволив «Локомотиву-Кубань» набрать всего восемь очков. В заключительной четверти сильнее оказались также баскетболисты ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 15 очков. В составе гостей 13 очков набрал Эррик Макколлум.
После 15 игр регулярного чемпионата ЦСКА занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 11 побед при четырёх поражениях. «Локомотив-Кубань» занимает шестое место, имея в своём активе шесть побед и шесть поражений.
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