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ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 91:71 в пользу хозяев.

Решающей в матче стала вторая половина встречи — к большому перерыву преимущество ЦСКА составляло всего три очка. В третьей четверти ЦСКА совершил рывок в 14 очков, позволив «Локомотиву-Кубань» набрать всего восемь очков. В заключительной четверти сильнее оказались также баскетболисты ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 15 очков. В составе гостей 13 очков набрал Эррик Макколлум.

После 15 игр регулярного чемпионата ЦСКА занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 11 побед при четырёх поражениях. «Локомотив-Кубань» занимает шестое место, имея в своём активе шесть побед и шесть поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
91 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Хэкетт - 15, Швед - 15, Милутинов - 13, Григонис - 12, Фойгтман - 9, Антонов - 8, Ухов - 5, Боломбой - 4, Курбанов - 4, Лопатин - 4, Хоменко - 2, Ивлев
Локомотив-Кубань: Макколум - 13, Ведищев - 11, Емченко - 10, Бэрфорд - 8, Мартюк - 8, Уильямс - 7, Щербенев - 6, Ильницкий - 4, Томпсон - 4, Калинов, Паунич, Уиттингтон
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